Basquete: Wanderson suspenso por 2 anos O ala Wanderson, da Unit/Uberlândia, foi punido com uma suspensão por dois anos. Fica sem disputar um torneio oficial até 14 de agosto de 2006. O resultado de seu exame antidoping para o anabolizante estanazolol foi confirmado. O exame foi feito em julho, quando Wanderson estava com a seleção brasileira para amistosos na Europa. É o segundo caso recente de atleta da seleção pego por doping - o fato ocorreu com o pivô Baby, no Mundial de Indianápolis, em 2002.