Basquete: W.O. marca a rodada do Nacional masculino Depois de muita briga, finalmente a disputa do grupo C do Campeonato Nacional de basquete masculino começou. Mas só na teoria. Isso porque dois dos três jogos marcados para esta quinta-feira registraram W.O. - ou seja, uma das equipes envolvidas em cada partida não compareceu. Os dois times ausentes foram o Grajaú Country (RJ) e o Winner/Limeira (SP), o que fez com que a Ulbra/Torres (RS) e a Uniara/Araraquara (SP) vencessem os jogos por 20 a 0 - placar aplicado no caso de um WO. No único jogo que de fato ocorreu, o Telemar/Rio de Janeiro (RJ) ganhou do Keltek Basketball (PR) por 114 a 90 em São José dos Pinhais.