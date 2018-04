Bauru Basket contorna saída de patrocinar e mantém Alex e Hettsheimer Apesar de todas as adversidades, o Bauru Basket promete continuar forte para a temporada 2016/2017 do basquete. Nesta quarta-feira, a diretoria da equipe do interior de São Paulo, vice-campeã da NBB este ano, anunciou a permanência dos seus dois jogadores que estão com a seleção brasileira: o ala-armador Alex e o pivô Rafael Hettsheimeir. Ambos devem ir à Olimpíada.