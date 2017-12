Bauru bate Ribeirão e está na final A Tilibra/Copimax/Bauru fará a final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete contra a Uniara. Nesta quinta-feira, em seu ginásio, Bauru derrotou o COC/Ribeirão Preto por 92 a 84 e fechou a série melhor-de-cinco em 3 a 2. O pivô Josuel foi o destaque do time, com 17 pontos e 11 rebotes. Nezinho, do COC, o cestinha, com 19 pontos. A primeira partida da final em melhor-de-cinco será no domingo, em Araraquara. A decisão é a primeira entre times paulistas desde 1998, quando Franca derrotou Ribeirão Preto.