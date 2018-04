Bauru elimina Mogi e vai à final do NBB contra o Flamengo

Time de melhor campanha na fase de classificação, o Paschoalotto/Bauru está na final do NBB7, a sétima edição do Novo Basquete Brasil, campeonato brasileiro de basquete. Nesta quarta-feira, o time comandado pelo técnico Guerrinha venceu o Mogi das Cruzes/Helbor por 77 a 65, em casa, no Panela de Pressão, e fechou em 3 a 2 a série melhor de cinco jogos.

Como teve a melhor campanha geral da competição, o Bauru terá o direito de decidir em casa a melhor de três partidas da final do NBB, contra o Flamengo. A equipe carioca, atual bicampeã, eliminou o São José, por 3 a 0, para chegar à sua terceira decisão seguida. Antes de passar pelo Mogi, o Bauru havia tirado o tradicional Franca, por 3 a 2, também ganhando o quinto jogo no Panela de Pressão lotado.

No papel, o Bauru tem o melhor elenco do País, contando com diversos atletas com passagem pela seleção brasileira, como Rafael Hettsheimeir, Murilo, Alex Garcia e Larry Taylor, além dos jovens Rafael Fischer e Gui Deodato. O time é o atual campeão da Liga das Américas, a Libertadores do basquete.

Já o Flamengo, campeão da Liga das Américas de 2014 e terceiro colocado esse ano, quando recebeu a fase final, mantém no elenco a base bicampeã nacional, com Marquinhos, Benite, Marcelinho Machado, Olivinha e Laprovittola.

A primeira partida da decisão está prevista para a próxima terça-feira, 26, no Rio de Janeiro. Como o Panela de Pressão não tem a capacidade mínima exigida pelo NBB, o Bauru vai mandar a segunda partida da final em Marília, no sábado, dia 30. Se necessário, o terceiro jogo, também em Marília, será em 6 de junho.