Bauru ganha inédito título brasileiro Um título inédito foi conquistado, nesta sexta-feira, pelo Tilibra/Copimax, de Bauru, diante do Uniara/Fundesport, de Araraquara. Jogando em casa, no Ginásio Panela de Pressão, com o apoio da torcida, o time de Bauru fechou a série melhor-de-cinco do playoff final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete por 3 a 0. O Bauru venceu o terceiro confronto por 77 a 69 (35 a 34). Já havia ganho os dois primeiros jogos, em Araraquara, por 87 a 72, e em Bauru, por 84 a 66. Um título inédito também para o ex-armador Jorge Guerra, o Guerrinha, como técnico. Em 1998, no comando de Ribeirão Preto, Guerrinha chegou à decisão do Brasileiro, contra Franca, e chegou a abrir vantagem por 2 a 0 no playoff para depois perder o título por 3 a 2. ?Quero agradecer a todos que me ajudaram e a Deus?, disse Guerinha. O técnico chegou a pedir um tempo apenas para dizer aos jogadores que só faltavam cinco minutos para o fim do jogo. ?Chega um momento, fim de temporada, que o time não tem mais gás. O jeito foi apelar para a superação, para o coração.? Nesta sexta-feira, o equilíbrio ditou o ritmo do jogo quase até o fim, como mostram as parciais de 20 a 19, no primeiro quarto, 15 a 15, no segundo (35 a 34, a favor de Bauru, no intervalo). A Uniara levou pequena vantagem no terceiro quarto: 17 a 24. A quatro minutos do fim, com tudo ainda indefinido (67 a 64), Bauru arrancou para ampliar a vantagem. Sentindo a superioridade da equipe da casa, a torcida gritava ?é campeão?, provocando o adversário com o coro de ?timinho?. Seleção ? A seleção brasileira só começa a treinar em julho e será anunciada pelo técnico Hélio Rubens Garcia até o fim deste mês ? o técnico deverá chamar os pivôs Nenê e Anderson Varejão, os dois brasileiros que estão entre os 14 estrangeiros listados no draft na NBA ? os times da liga americana farão suas escolhas no dia 26. O principal compromisso da seleção será o Mundial de Indianápolis, nos Estados Unidos, de 29 de agosto a 8 de setembro. Por enquanto, o treinador da seleção estuda convites para deixar o Vasco. Comenta-se que Hélio Rubens poderia voltar para Franca ou assumir o comando do time do Minas Tênis Clube, de Belo Horizonte. As mudanças já anunciadas no mercado dão conta da ida do técnico José Boquinha para Uberlândia (MG) e de Cláudio Mortari, que estava desempregado, para a equipe de Campos (RJ).