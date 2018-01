Bauru garante vaga no Paulista masculino Na rodada desta quarta-feira pelo Campeonato Paulista de basquete masculino, os times da casa só colecionaram vitórias. Todos os jogos foram pela segunda fase da repescagem, que define os classificados para os playoffs, com destaque para o Bauru, que garantiu sua classificação. Jogando em casa, o Plasútil/Sukest/Bauru ganhou por 93 a 80 do Objetivo/São Carlos. O Uniara/Lupo/Araraquara confirmou o seu favoritismo ao derrotar o EC Pinheiros, atuando no ginásio Municipal Presidente Castelo Branco (Gigantão), em Araraquara (SP), por 77 a 73. Em Americana, o "caçula" Americana Basketball bateu o Liberty Seguros/Casa Branca por apertados 89 a 87 e o Santo André/São Paulo levou a melhor ao derrotar e eliminar o São Caetano por 82 a 76.