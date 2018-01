Bauru invicto no Paulista de basquete O Tilibra/Bauru continua invicto no Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Neste domingo, pela 11ª rodada, derrotou o Valtra/Mogi por 83 a 69 (41 a 36), conquistando a décima vitória no torneio. Vanderlei marcou 23 pontos para o Bauru. Resultados: Franca 95 a 72 Rio Pardo (53 a 28), Unisanta 98 a 93 Casa Branca (49 a 38), São Caetano 101 a 82 São José (52 a 36), Corinthians 82 a 79 Guarará (37 a 42) e COC/Ribeirão Preto 84 a 74 Uniara/Fundesport (44 a 35).