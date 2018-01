Bauru participará da pré-temporada da NBA nos Estados Unidos

Atual campeão da Liga das Américas, da Liga Sul-Americana e do Campeonato Paulista, o Bauru foi convidado para participar de dois jogos da pré-temporada 2015/2016 da NBA. A informação foi anunciada nesta sexta-feira pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com o escritório brasileiro da liga de basquete dos Estados Unidos.

O New York Knicks será o primeiro adversário dos atuais vice-campeões nacionais, em 7 de outubro, no Madison Square Garden, em Nova York. Quatro dias depois, a equipe brasileira pegará o Washington Wizards, do brasileiro Nenê Hilário, no Verizon Center, na capital norte-americana.

Este é o segundo ano seguido em que um time brasileiro fará parte da pré-temporada da NBA. No ano passado, o Flamengo, atual campeão nacional, encarou Phoenix Suns, Orlando Magic e Memphis Grizzlies neste período de preparação.

"Essa é mais uma demonstração da grandeza da parceria firmada entre LNB e NBA. Para nós, é motivo de orgulho ver mais uma equipe do NBB tendo a oportunidade de jogar nos Estados Unidos. Mais do que isso, ver o reconhecimento da maior liga de basquete do mundo em relação à qualidade das equipes brasileiras que, hoje, podem enfrentar os times americanos e europeus", afirmou Cássio Roque, presidente da LNB, por meio de comunicado distribuído nesta sexta.

Ao ser confirmado como time brasileiro na pré-temporada da NBA, o Bauru deixou a sua agenda ainda mais lotada para a temporada 2015/2016, no qual a equipe já disputará o Paulista, a Liga das Américas, o NBB e a Copa Intercontinental contra o Real Madrid, atual campeão europeu, nos dias 25 e 27 de setembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

"É a consolidação de um momento mágico, tanto para Bauru, quanto para o basquete brasileiro. O Bauru, assim como o NBB, vem crescendo e melhorando a cada ano e esse jogo será a coroação dessa evolução. São sete anos de muito trabalho em prol do basquete, ter a oportunidade de disputar uma partida como essa mostra que nós, times e LNB, estamos no caminho certo. É um orgulho participar desse momento e faremos o máximo para representar bem o basquete brasileiro", declarou Vitor Jacob, gestor do Bauru.

O Flamengo, por sua vez, também participará desta pré-temporada da liga de basquete dos Estados Unidos. Tetracampeão nacional, o clube carioca receberá o Orlando Magic no dia 17 de outubro, na HSBC Arena, no Rio, pelo NBA Global Games Rio 2015.