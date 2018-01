Bauru se diz orgulhoso por 'jogar de igual para igual' com Real Madrid

Apesar da derrota na Copa Intercontinental de basquete contra o Real Madrid, neste domingo, o técnico Guerrinha aprovou o desempenho do Bauru no ginásio do Ibirapuera e previu bons jogos do time na excursão aos Estados Unidos para enfrentar equipes da NBA. "Estamos orgulhosos com o que fizemos. Jogamos de igual para igual com o Real Madrid e isso é muito emocionante. A gente poderia ter vencido hoje (domingo), mas lógico que precisamos entender que o Real Madrid é uma equipe de muita qualidade. Mas conseguimos jogar de igual para igual e é isso que temos que levar para nossos compromissos na NBA", disse Guerrinha.

Neste domingo, o Real Madrid venceu o Bauru por 91 a 79 e assegurou o título intercontinental graças ao saldo de pontos, pois o Bauru saiu vencedor do primeiro jogo por apenas um ponto de diferença, na última sexta-feira. Os próximos desafios do Bauru acontecem em solo norte-americano, na pré-temporada da principal liga de basquete do planeta. Os brasileiros enfrentarão o New York Knicks, em 7 de outubro, e Washington Wizards, quatro dias depois.

"Nas duas partidas nos EUA, temos que fazer o mesmo. Sabemos da qualidade técnica do nosso time e temos que ter confiança para ganhar de qualquer um. Ficamos muito próximos de ganhar do Real Madrid e temos que levar as coisas boas que fizemos nestes jogos para as duas partidas na NBA", afirmou o ala Léo Meindl. O Bauru é o segundo time brasileiro a participar da pré-temporada da NBA. Na temporada passada, o Flamengo foi aos Estados Unidos e jogou contra Orlando Magic, Phoenix Suns e Memphis Grizzlies.