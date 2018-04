Bauru se reforça de olho na segunda edição do NBB

Disputando o Paulista de Basquete, o Bauru já pensa na disputa do NBB, que começa no dia 1.º de novembro. Para isso, o técnico Guerrinha contará com reforços, sendo o primeiro deles o pivô americano Jeff Agda, de 2,10 m.

"Contratamos o Jeff, que só não está aqui ainda por problemas burocráticos, mas deve chegar entre hoje e amanhã. O bom é que ele já vem com ritmo de jogo, pois estava atuando no Boston College, do Chile", disse Guerrinha, ressaltando a importância de contar com uma boa equipe para o NBB. "Clubes como o Flamengo e o Universo, por exemplo, estão se preparando para competições de nível internacional, como a Liga das Américas e a Liga Sul-Americana. Não podemos ser inferiores no NBB."

Além da chegada de um pivô, a diretoria do clube do interior de São Paulo espera contratar mais um ala e um ala/pivô para fechar o elenco. "Vamos esperar o andamento do Paulista para buscar esses dois jogadores. Há também a possibilidade de trazermos um outro americano e, aí, o time estaria fechado", afirmou o treinador.

No Paulista, o Bauru ocupa a primeira colocação com 20 pontos em 12 jogos disputados (oito vitórias e quatro derrotas). "O Paulista é um ótimo aquecimento para o NBB. O torneio está muito equilibrado", confessou Guerrinha.