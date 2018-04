Bauru surpreende e derrota Joinville no NBB

O GRSA/Itabom/Bauru surpreendeu nesta segunda-feira e, jogando em casa, derrotou o Ciser/Araldite/Univille/Joinville por 79 a 76. Esta foi a terceira vitória da equipe do interior de São Paulo, que busca agora a recuperação no Novo Basquete Brasil (NBB) após ser eliminado do Campeonato Paulista.

"Estava sendo difícil para gente disputar duas competições ao mesmo tempo. Agora, que acabou o Campeonato Paulista para nós, a equipe está começando a se acertar e vamos nos recuperar no NBB", avaliou Guerrinha, treinador do Bauru.

Para conseguir o bom resultado nesta segunda-feira, o Bauru precisou se superar durante a partida. A equipe paulista chegou a estar perdendo por 46 a 33 na metade da partida, mas conseguiu se recuperar nos dois quartos finais.

O armador norte-americano Larry Taylor, do Bauru, marcou 26 pontos - 12 só no período final - e foi o grande nome do jogo. Pelo Joinville, o pivô Shilton se destacou com 12 pontos e 12 rebotes, além de seis assistências.

"Exploramos o fator quadra e o cansaço do Joinville, que veio da Liga das Américas. Foi um jogo muito intenso. E a torcida prevaleceu", afirmou Guerrinha.