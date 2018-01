Bauru vence o Flamengo no basquete Na quarta rodada do 13.º Campeonato Nacional de Basquete o Bauru/Tilibra/Copimax venceu, em casa, o Flamengo/Petrobras por 120 a 116. Em outro jogo de hoje, o Fluminense venceu, no Rio, o Universo BH/Minas por 74 a 63. O tricolor divide a liderança do torneio com o Vasco, ambos com oito pontos.