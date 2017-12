BCN x Santo André: vaga na semifinal Nesta quinta-feira, pelo Estadual Feminino de Basquete, BCN/Osasco e Santo André começam a disputar uma vaga nas semifinais da competição, às 20h, em Osasco, em uma série melhor-de-cinco partidas. O time do ABC terminou a fase de classificação em segundo lugar e o de Osasco em sétimo. ?O Santo André tem uma grande equipe e é o favorito. Acho que será difícil, mas vamos lutar com todas as nossas forças?, explicou a técnica do BCN, Maria do Carmo Ferreira, que emendou: ?Queremos fechar os playoffs no terceiro jogo para ter tempo de descansar e treinar com mais calma para as semifinais. Apesar disso, não podemos achar que será fácil. Precisamos respeitar o adversário e entrar concentradas em quadra.? As outras três vagas das semifinais sairão dos confrontos entre Americana/Unimed (primeiro colocado) e Carapicuíba (oitavo), Guarulhos/Nova Geração (terceiro) e Sundown Bike/São João (sexto), e SERC/Santa Maria (quarto) e Unimed/Ourinhos (quinto). A Federação Paulista definirá as datas desses confrontos na tarde de hoje. Pela rodada da noite de terça-feira do Estadual Masculino, o Tilibra/Copimax/Bauru derrotou o Uniara/Fundesport, 98 a 94, jogando com o apoio da torcida. Os destaques da partida foram Jeffty, 26 pontos, e Vanderlei, 23, pelo Tilibra/Copimax, e Pipoka e Arnaldinho, ambos com 21 pontos, pelo Uniara/Fundesport