Belinelli e Gasol comandam Itália e Espanha no Mundial Em Sapporo, a Itália conquistou a segunda vitória na competição ao bater a Eslovênia por 80 a 76, com grande atuação de Belinelli, autor de 26 pontos e três assistências. Quem também deu show foi o espanhol Paul Gasol, que, com 26 pontos, comandou o fácil triunfo da Espanha, forte favorita ao título, sobre o Panamá por 101 a 57, em Hiroshima, pelo Grupo B. Foi a segunda vitória seguida dos ibéricos. A Turquia venceu a Austrália por 76 e 68, pelo Grupo C, o mesmo do Brasil, em Hamamatsu. Foi a segunda vitória dos europeus. O destaque do time foi Ilyasova, com 17 pontos. No entanto, os australianos, que bateram o Brasil na estréia, tiveram o cestinha da partida: Bruton, com 24 pontos.