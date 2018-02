Bell marca 20 pontos e Phoenix Suns vence o Orlando Magic

O ala-armador Raja Bell marcou 20 pontos, seu melhor desempenho na atual temporada, e ajudou o Phoenix Suns a vencer por 110 a 106 o Orlando Magic. Apesar da derrota, o Magic (14-4) ainda é a equipe com mais vitórias na temporada. O Suns (12-4) rompeu uma seqüência de duas derrotas. O ala-armador Leandrinho marcou 17 pontos para o Suns. Ele jogou 30 minutos e acertou 7 de 14 arremessos de quadra, sendo 2 de 4 de três pontos, e converteu 1 de 2 lances livres. Também pegou quatro rebotes e deu três assistências, e roubou três bolas. No Magic, que tinha quatro vitórias seguidas, o pivô Dwight Howard liderou o ataque com 30 pontos e 23 rebotes.