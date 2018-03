Ben Wallace ganha nova eleição na NBA O pivô Ben Wallace, do Detroit Pistons, foi eleito nesta segunda-feira o melhor jogador defensivo da temporada 2004/2005 da NBA. Essa é a terceira vez que ele ganha esse prêmio, repetindo o feito dos campeonatos de 01/02 e 02/03 e ficando atrás apenas do também pivô Dikembe Mutombo, que já venceu a disputa 4 vezes (95, 97, 98 e 2001). Conhecido como Big Ben pela torcida, o jogador de 2,06 metros e 108 quilos conseguiu 339 pontos, sendo 45 indicações em primeiro lugar, na eleição feita com 125 jornalistas que cobrem regularmente a NBA. O segundo colocado foi o ala Bruce Bowen, do San Antonio Spurs (247 pontos), e em terceiro chegou o pivô Marcus Camby, do Denver Nuggets (168 pontos). Depois de ter conduzido o Detroit Pistons ao título da NBA na temporada passada, Ben Wallace faz outro grande campeonato. Sua média por jogo na primeira fase da liga norte-americana de basquete foi de 2,38 tocos (5º colocado no geral), 12,2 rebotes (2º no geral) e 1,43 roubos de bola (23º no geral), além de 9,7 pontos. Ben Wallace luta agora para levar os Pistons ao bicampeonato da NBA. Por enquanto, o time lidera a série melhor-de-sete contra o Philadelphia 76ers por 3 a 1, pela primeira rodada dos playoffs. E volta a jogar nesta terça-feira, em Detroit.