Benite desfalca basquete do Brasil por lesão nesta quinta e é dúvida para domingo

A seleção brasileira masculina de basquete sofreu uma baixa de última hora para o duelo diante da Colômbia nesta quinta-feira, às 19 horas, pelas Eliminatórias das Américas para o Mundial da China, em 2019. O ala-armador Vítor Benite sofreu um problema na região lombar e foi vetado pela comissão técnica do duelo que acontecerá na Goiânia Arena.

Benite iniciou tratamento nesta quinta e será poupado nos próximos dias. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) já anunciou que o jogador se tornou dúvida também para o segundo jogo da seleção nesta sequência, diante do Chile, domingo, novamente em Goiânia.

A ausência de Benite será sentida pelo técnico croata Aleksandar Petrovic. Afinal, o ala-armador é um dos dois jogadores convocados para estas partidas que atuam fora do Brasil. Além do atleta do Murcia, Ricardo Fischer, do Bilbao Basket, é o outro "europeu" na seleção.

O Brasil tenta manter os 100% de aproveitamento neste início de Eliminatórias. Nas duas primeiras rodadas, a seleção derrotou o Chile e a Venezuela, retrospecto que a deixa na liderança do Grupo B.