Big Ben tira Pistons da liderança da Divisão Central O pivô Ben Wallace tinha dito que não guardava nenhum ressentimento em relação a sua ex-equipe, mas, em seu primeiro duelo desde a ida para o Chicago Bulls, ajudou o time a dar uma surra no Detroit Pistons por 106 a 89. A derrota tirou a liderança da Divisão Central das mãos dos Pistons. A partido tinha um interesse especial para Wallace, que enfrentava pela primeira vez seus ex-companheiros, com os quais conseguiu um título da liga. O pivô teve sua melhor atuação na temporada, com 12 pontos, 14 rebotes e três tocos. O ala sudanês Luol Deng voltou a ser o líder no ataque dos Bulls, com 30 pontos, sete rebotes e três assistências, enquanto o reserva Ben Gordon marcou outros 23. No Detroit o destaque foi o ala-armador Richard Hamilton, com 27 pontos, seis assistências e quatro rebotes. A equipe tem agora uma marca de 19 vitórias e 12 derrotas. Já o Cleveland Cavaliers do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão manteve seu posto, ao vencer pela quarta vez consecutiva, desta vez o New Jersey Nets, por 96 a 91. O Cavaliers fechou a semana na liderança e invicto, após vencer San Antonio Spurs, Boston Celtics, Milwaukee Bucks e Nets. O ala LeBron James marcou 19 pontos e obteve 13 rebotes na última partida, sua marca mais alta na temporada. Varejão ficou 21 minutos em quadra e marcou cinco pontos, além de conseguir quatro rebotes e dar três assistências. O Utah Jazz se recuperou da surra que tomou do Houston Rockets ao vencer o Denver Nuggets, do pivô brasileiro Nenê, por 96 a 84. O destaque do Jazz ficou com o armador Deron Williams, com 28 pontos e 12 assistências, enquanto o ala Carlos Boozer marcou outros 24 e conseguiu 12 rebotes. Nenê começou a partida como titular, ficou 18 minutos em quadra e marcou quatro pontos, além de conseguir sete rebotes e dar uma assistência. Em Oakland, o Golden State Warriors venceu o Seattle Supersonics por 108 a 104, liderado pelo armador Baron Davis, com 22 pontos e 11 assistências. O ala-armador Ray Allen marcou 38 pontos, mas não conseguiu levar os Sonics à vitória, permitindo aos Warriors acabarem com uma seqüência de três derrotas consecutivas. O Indiana Pacers também conseguiu sair de uma seqüência de duas derrotas consecutivas ao vencer o New Orleans Hornets por 100 a 93. Outro time que vinha de derrota e se recuperou foi o Portland Trail Blazers, que venceu o Sacramento Kings por 110 a 105, na prorrogação, após perder quatro partidas seguidas. O ala Zach Randolph marcou 32 pontos e pegou 15 rebotes. O Atlanta Hawks evitou a nona derrota consecutiva ao vencer o Los Angeles Clippers por 86 a 74. O armador Joe Johnson foi o destaque da partida, com 27 pontos. Todos os resultados da rodada: Atlanta Hawks 86 x 74 Los Angeles Clippers Cleveland Cavaliers 96 x 91 New Jersey Nets Nueva Orleans Hornets 93 x 100 Indiana Pacers Chicago Bulls 106 x 89 Detroit Pistons Denver Nuggets 84 x 96 Utah Jazz Sacramento Kings 105 x 110 Portland Trail Blazers Golden State Warriors 108 x 104 Seattle Supersonics