Billups faz a diferença na vitória do Detroit Pistons O armador Chauncey Billups, com cinco lances livres nos últimos dois minutos, levou o Detroit Pistons à vitória no sexto jogo do playoff contra o Cleveland Cavaliers, por 84 a 82, e assim empatar em 3 a 3 as semifinais da Conferência Leste. O sétimo e decisivo jogo será no domingo, no Auburn Hills, sede dos Pistons. O time de Detroit tenta chegar à final da Conferência Leste pelo terceiro ano consecutivo. O vencedor vai enfrentar o Miami Heat, que venceu o New Jersey Nets por 4 a 1. No duelo do Texas, o San Antonio Spurs conseguiu empatar a série, também em 3 a 3, ao vencer o Dallas Mavericks por 91 a 86, em Dallas. Com isso, a decisão da vaga para a final da Conferência Oeste ficou para a próxima segunda, em San Antonio.