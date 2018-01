Billups vira o jogo para o Pistons em 97 segundos Os 10 pontos assinalados por Chauncey Billups no último quarto, num período de 97 segundos, garantiram a décima vitória consecutiva do Detroit Pistons na atual temporada da NBA. O Detroit perdia por 81 a 78 diante do Memphis Grizzlies, quando Billups encestou os quatro tiros livres que mudaram a história de jogo, que terminou com o placar de 95 a 89 para o melhor time do torneio até agora. Outros resultados - Indiana Pacers 89 Cleveland Cavaliers 93; Atlanta Hawks 106 Phoenix Suns 110; Charlotte Bobcats 85 Miami Heat 91; New York Knicks 97 Orlando Magic 94; Boston Celtics 84 Sacramento Kings 74; Houston Rockets 92 Minnesota Timberwolves 96; Milwaukee Bucks 108 Toronto Raptors 87; Chicago Bulls 90 Washington Wizards 79; Denver Nuggets 87 Los Angeles Clippers 105; Portland Trail Blazers 88 New Jersey Nets 83; Los Angeles Lakers 106 Golden State Warriors 105.