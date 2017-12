Biografia mostra Jordan ?imortal? Poucos atletas superaram os limites estabelecidos de um esporte como Michael Jordan superou os do basquete. Todos conhecem o slogan da Nike: "Just do it." É uma fórmula publicitária para um chavão muito mais abrangente e antigo: o de que os ídolos inspiram o público, transmitindo a mensagem de que você, mesmo que seja o mais pobre dos mortais, pode "superar os seus limites". Mas, como mostra a excelente biografia de Jordan pelo jornalista americano David Halberstam, publicada no Brasil (editora 34), os ídolos podem significar exatamente o contrário: você, pobre mortal, nunca será Michael Jordan. Isso porque nem mesmo os outros jogadores de basquete conseguem ser Michael Jordan. Leia mais no O Estado de S. Paulo