Bira é enterrado em São José Ao som de aplausos e do Hino Nacional, entoado por parentes, amigos e torcedores, o corpo do campeão mundial de basquete Ubiratan Maciel foi enterrado no final da tarde desta sexta-feira no cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos. No caixão, as bandeiras do Brasil e do Corinthians e uma camisa do São José Tênis Clube. O corpo de Ubiratan foi velado por 12 horas na Câmara Municipal da cidade, com a presença de vários jogadores, como Pipoka, Marquinhos, Zé Geraldo, José Olaio e Joel. ?Para nós, ficam a saudade e a determinação do Bira?, afirmou Pipoka. Marquinhos disse que vai conservar para sempre a ?lembrança gostosa? dos exemplos deixados por Bira, tanto no esporte como na vida. ?Estou me sentindo perto dele aqui? disse Marquinhos. A dona de casa Lourdes Ferreira dos Santos saiu de Jacareí para acompanhar o féretro. Sem segurar as lágrimas, fez questão de despedir-se do jogador. ?Acompanhei suas vitórias e não poderia deixar de estar aqui.? Em Jacareí, o prefeito Marco Aurélio de Souza (PT) também decretou luto oficial de três dias. ?Comecei a praticar esportes inspirado em Bira?, afirmou o prefeito.