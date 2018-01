Blazers, Lakers e Sixers vencem na NBA Depois da final de semana do All Star Game, o jogo da estrelas, a NBA retomou sua temporada regular na madrugada desta quarta-feira. Ao todo, foram 13 jogos, sendo que três deles terminaram só na prorrogação. Os destaques foram as vitórias de alguns dos favoritos ao título da liga - Portland Trail Blazers, Philadelphia 76´ers e Los Angeles Lakers - e a pontaria certeira dos principais cestinhas do basquete norte-americano. Além disso, o Chicago Bulls conseguiu acabar com uma série de 16 derrotas seguidas ao derrotar o Atlanta Hawks por 96 a 92. No retorno de Shaquille O?Neal, recuperado da contusão que o tirou dos Lakers por seis jogos, quem brilhou foi Stephon Marbury, do New Jersey Nets. Ele marcou 50 pontos, na melhor marca de sua carreira, mas não impediu a derrota de sua equipe por 113 a 110, na prorrogação. Kobe Bryant fez 38 pontos para o time de Los Angeles e marcou, inclusive, a cesta da vitória. Em Portland, os donos da casa acabaram com uma série de 11 vitórias consecutivas do Timberwolves. Apesar dos 20 pontos e 14 rebotes de Kevin Garnett para a equipe de Minnesota, os Trail Blazers ganharam por 109 a 88. A melhor equipe da temporada, os Sixers, também venceu nesta rodada. Com mais uma atuação espetacular de Allen Iverson, que marcou 49 pontos, o time de Filadélfia derrotou o Milwaukee Bucks, líder da Divisão Central, por 107 a 104. O Philadelphia somou sua 37ª vitória em 51 jogos disputados. Mesmo sem contar com Chris Webber na prorrogação, os Kings venceram o Utah por 97 a 94. Karl Malone marcou 28 pontos e pegou 14 rebotes para o Jazz, mas foi ofuscado por Webber, que fez 34 pontos antes de se contundir no final do último quarto da partida. Na outra partida da rodada decidida apenas na prorrogação, o Heat levou a melhor sobre os Clippers graças a um cesta de Anthony Mason quando faltava apenas 0,6 segundo para o final do tempo extra. O Miami acabou vencendo a equipe de Los Angeles por 101 a 99. Nos demais jogos da rodada: Indiana Pacers 66 x 77 Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers 105 x 120 Toronto Raptors, Houston Rockets 99 x 89 Washington Wizards, San Antonio Spurs 104 x 92 Dallas Mavericks, Denver Nuggets 96 x 77 New York Knicks, Vancouver Grizzlies 99 x 98 Boston Celtics e Golden State Warriors 83 x 93 Phoenix Suns.