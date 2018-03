Blazers, Mavericks e Lakers vencem na NBA Três partidas foram disputadas na noite desta quinta-feira pela liga de basquete norte-americana (NBA). O Portland Trail Blazers derrotou o Philadelphia Sixers, na casa do adversário, por 88 a 82. O cestinha do jogo foi Willie Green, do Blazers, que marcou 22 pontos (quatro rebotes e três assistências). Em Dallas, o Mavericks venceu o Sacramento Kings por 127 a 117. O destaque foi a atuação de Michael Finley, que contribuiu com 29 pontos (sete rebotes e uma assistência) para a vitória do Mavericks. E na última partida da rodada, o LA Lakers bateu em casa o Houston Rockets. Placar final: 93 a 85. Kobe Brayant, do Lakers, marcou 26, com sete rebotes e quatro assistências.