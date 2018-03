Blumenau derrota Corinthians no basquete O Blumenau derrotou o Corinthians, por 87 a 78 (46 a 37), nesta quarta-feira à noite, pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Byrd, do Blumenau, com 29 pontos, e Fúlvio, do Corinthians, com 26 pontos.