Bobcats estréia com derrota na NBA Dois anos depois da saída do Hornets, que foi para a cidade de New Orleans, Charlotte voltou a ter uma equipe disputando a NBA. Os Bobcats estrearam na noite de quinta-feira na temporada 2004/2005 da liga norte-americana de basquete, com derrota para o Washington Wizards por 103 a 96. Com uma equipe jovem e inexperiente, o Charlotte Bobcats até que equilibrou a partida no começo, mas cometeu erros bobos no final e permitiu a vitória do time de Washington. O cestinha da partida foi Antawn Jamison, com 24 pontos para os Wizards. A boa notícia para os Bobcats foi a atuação do novato Emeka Okafor, escolhido como número 2 do draft da NBA. Logo em sua estréia na liga, ele mostrou que pode liderar o time de Charlotte, mostrando números expressivos contra o Washington Wizards: 19 pontos e 10 rebotes. Em Denver, os Nuggets jogaram sem o brasileiro Nenê, contundido, mas conseguiram vencer o Minnesota Timberwolves na prorrogação, por 94 a 92. A cesta da vitória foi marcada a 6,8 segundos do final, pelo armador Earl Boykins. Já em Miami, no outro jogo da rodada, o Miami Heat mostrou que está realmente forte, depois da contratação de Shaquille O?Neal. A equipe conseguiu a segunda vitória na temporada, ao fazer 92 a 86 no Cleveland Cavaliers. A partida em Miami marcou a estréia de mais um brasileiro na NBA. Foi o ala-pivô Anderson Varejão, que não tinha jogado na estréia do Cleveland - derrota para o Indiana Pacers -, mas entrou em quadra na quinta-feira. Em 10 minutos, marcou 7 pontos, pegou 4 rebotes e deu 1 assistência.