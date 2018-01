Bobcats luta até o fim, mas perde para o Pistons Já classificado para os playoffs, o Detroit Pistons derrotou, na rodada da noite de sábado da NBA, o Charlotte Bobcats por 108 a 103, com destaque para Richard Hamilton que fez 23 pontos. O Detroit esteve em desvantagem durante grande parte da partida e só ficou na frente no marcador no final do terceiro período. Mesmo assim, o time da casa fustigou até o fim. O Bobcats segue no último lugar da Divisão Sudeste, após ter perdido quatro partidas seguidas. Outros resultados Miami 85, Chicago 84; Denver 109, New Orleans 94; San Antonio 92, Houston 77; Milwaukee 97, Portland 93.