Bobcats vence e quebra seqüência de sete derrotas na NBA

O Charlotte Bobcats quebrou uma seqüência de sete derrotas ao bater, em casa, neste sábado, o Cleveland Cavaliers por 96 a 93, com destaque para a atuação do armador Raymond Felton, que converteu 8 de 8 lances livres nos últimos 16 segundos de partida. Veja também: Noticiário completo da NBA Felton, que terminou o jogo com 18 pontos, converteu dois lances livres a 3.1 segundos do final da partida para pôr o Bobcats (7 vitórias e 11 derrotas) com uma vantagem definitiva de três pontos. Também se destacou pelo Charlotte o ala Gerald Wallace, com 22 pontos. O Cavaliers (9 vitórias e 12 derrotas), que jogou novamente sem o ala LeBron James, chegou a sua sexta derrota consecutiva e caiu para o quarto lugar da Divisão Central. O Cleveland contou com a liderança de Larry Hughes, com 22 pontos, enquanto o armador Daniel Gibson e o ala-armador Shannon Brown converteram 15 cada um.