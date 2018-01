Bobcats vence Knicks em duelo de lanternas O ala Jumaine Jones anotou 28 pontos e ajudou o Charlotte Bobcats a vencer o New York Knicks por 116 a 109, em uma partida em que as duas equipes lutavam para evitar a pior marca da competição. O Bobcats ficou com uma marca de 18-45, enquanto o Knicks tem 17-44. O ala-armador Raymond Felton marcou 20 pontos e o pivô esloveno Primoz Brezec acrescentou 18 para o Bobcats, que ganhou quatro dos últimos 10 jogos. O ala Jalen Rose anotou 23 pontos para o Knicks, que teve interrompida uma seqüência de duas vitória seguidas e que perdeu pela oitava vez nas últimas 10 partidas. O pivô Eddy Curry somou 19 pontos e o ala-armador Stephon Marbury acrescentou 18 para o Knicks. Turkoglu arrebenta em Orlando O ala turco Hedo Turkoglu marcou 21 pontos e empatou a marca mais alta de sua carreira com 14 rebotes e o Orlando Magic venceu o Golden State Warriors por 103 a 92. O Magic (22-40) alcançou seu terceiro triunfo nos últimos 10 jogos e o segundo consecutivo, para ficar no terceiro lugar da Divisão Sudeste. Keyon Dooling saiu do banco para anotar 13 pontos e ser o segundo cestinha do Magic. O armador Jameer Nelson colaborou com 12 pontos. O armador Derek Fisher liderou o Warriors com 20 pontos, enquanto que o ala Troya Murphy acrescentou 14 e sete rebotes. O Warriors (26-37) perdeu pela nona vez nas últimas 10 partidas e está em último lugar da Divisão Pacífico.