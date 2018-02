Bogdanovic é MVP no Jogo dos Calouros e rapper brilha no duelo das celebridades

A festa do All Star Game da NBA começou na noite de sexta-feira em Los Angeles com o Jogo dos Calouros. O Time Mundo neste ano atropelou o Time Estados Unidos com uma vitória por 155 a 124. O sérvio Bogdan Bogdanovic, do Sacramento Kings, ganhou o troféu de MVP da partida.

+ Com triple-double de Jokic no 1º tempo, Nuggets vence Bucks na NBA

+ Mais notícias de basquete

Ele terminou a partida com 26 pontos e com bom aproveitamento dos três pontos. Foram sete acertos em 13 tentativas. Os arremessos de longa distância, de maneira geral, foram a diferencial do time estrangeiro que arriscou 56 vezes e acertou 23.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cestinha do Time Mundo foi Buddy Hield, de Bahamas, que também joga pelo Sacramento Kings. O jogador marcou 29 pontos. Pelo Time dos Estados Unidos, destaque para Jaylen Brown, do Boston Celtics, que marcou 35 pontos e pegou 10 rebotes.

RAPPER COMANDA CELEBRIDADES

Antes do duelo dos candidatos a astros da NBA, aconteceu o Jogo das Celebridades, com famosos divididos entre o Time Clippers e o Time Lakers. Com atuação de destaque do rapper Quavo e do atleta Andre De Grasse, vice-campeão olímpico dos 200m rasos no Rio-2014, o Clippers levou a melhor e venceu por 75 a 66.

Quavo, eleito MVP do duelo, anotou 19 pontos, pegou cinco rebotes e deu três assistências. Grasse fez 17 pontos. Também participaram do jogo festivo o cantor Justin Bieber, o ator Jamie Foxx, e nomes como Tracy McGrady e Paul Pierce.

Representantes de diferentes gerações estiveram no jogo. O ator Miles Brown, de 12 anos, foi o mais jovem a participar do evento. A partida contou com uma novidade. Nos dois últimos quartos, foi estabelecida uma linha de quatro pontos. O ex-jogador do Lakers Nate Robinson conseguiu acertar uma bola da distância mais longa.