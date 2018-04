Bomba arranca 3 dedos de segurança durante jogo de basquete

Um segurança perdeu três dedos de sua mão direita ao segurar uma bomba durante a partida de basquete entre Hapoel Holon e Hapoel Jerusalém, na noite de domingo. A bomba caseira foi jogada por um torcedor, não identificado, em direção ao banco de reservas do time do Hapoel Holon, com um minuto e meio para o término do jogo, mas o segurança percebeu a ação e a segurou para evitar danos aos jogadores e comissão técnica. "Ele não fez apenas seu trabalho; ele sacrificou-se para salvar as nossas vidas", disse o jogador do time de Jerusalém, Jamie Arnold. Já o presidente e treinador do Holon, Miki Dorsman, ameaça retirar-se da liga de basquete israelense: "A bomba poderia ter matado alguém. Eu pessoalmente penso em deixar os cargos que ocupo e nunca mais voltar a treinar na liga israelense, caso a polícia não investigue o caso."