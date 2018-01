Boozer comanda a primeira vitória do Jazz sobre o Rockets O ala-pivô Carlos Boozer, que somou 22 pontos, 12 rebotes e quatro assistências, foi o único jogador do Utah Jazz a brilhar na vitória por 81 a 67 sobre o Houston Rockets, no terceiro jogo da primeira fase dos playoffs. A de Utah reduziu para 2 a 1 a sua desvantagem na série melhor-de-sete. O quarto jogo será neste sábado, no mesmo local, o Energy Solutions Arena, em Salt Lake City. A percentagem de acerto nos arremessos de quadra do Jazz foi de apenas 38,8%. Mas mesmo com boa atuação do pivô chinês Yao Ming e o ala-armador Tracy McGrady, que terminaram o jogo com 26 e 24 pontos, respectivamente, o Rockets não conseguiu evitar a derrota. Tanto que os texanos chegaram a passar 10 minutos sem conseguir encestar um arremesso de quadra sequer. "É impossível ganhar passando quase um quarto completo sem anotar uma cesta", reclamou o treinador do Rockets, Jeff Van Gundy. O Houston ficou em 32,8% de acerto nos arremessos.