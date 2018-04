Boozer e Williams levam Jazz à quinta vitória na NBA

A boa fase do Utah Jazz continua até mesmo no Canadá, onde o time venceu por 92 a 88 o Toronto Raptors, nesta quarta-feira, somando sua quinta vitória consecutiva pela temporada regular da NBA. Veja também: Bryant marca 30 pontos e dá a vitória ao Lakers O ala Carlos Boozer, com 23 pontos, e o armador Deron Williams, com 22, foram os líderes do Jazz. Eles se mostraram decisivos no último minuto do jogo. O Jazz (7-2) é líder da Divisão Noroeste. Já o Raptors (4-4) rompeu uma seqüência de duas vitórias. A 18 segundos do fim, o Raptors chegou a encostar em 89-88. Mas Boozer pegou um rebote, o seu 14.º no jogo, e Williams, com dois lances livres, garantiu a vitória do Jazz. O ala-armador Antoine Parker, com 19 pontos, foi o cestinha para o Raptors.