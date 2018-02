Bosh bate recorde na vitória do Raptors pela NBA

Com 24 pontos e nove rebotes, o ala Chris Bosh voltou a ser o líder do Toronto Raptors na vitória por 80 a 77 sobre o Los Angeles Clippers, nesta terça-feira, pela temporada regular da NBA. A atuação de Bosh foi fundamental no terceiro período. Ele marcou 12 pontos e o Raptors saiu de uma desvantagem de 41 a 49 para um parcial de 65 a 60. Além disso, ele chegou a um total de 2.847 rebotes e superou o líder de todos os tempos na franquia, o ala-pivô Antonio Davis, com 2.839. O Raptors (15 vitórias e 11 derrotas) está em segundo lugar na Divisão Atlântico. O ala Corey Maggette, com 22 pontos, liderou o ataque do Clippers (9 vitórias e 15 derrotas), que perdeu o segundo jogo consecutivo e é o lanterna da Divisão Pacífico. Resultados desta terça-feira na NBA: New Jersey Nets 101 x 106 Sacramento Kings Chicago Bulls 91 x 103 Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers 77 x 80 Toronto Raptors