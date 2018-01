Boston Celtics está na final do Leste Após 14 anos, o time do Boston Celtics está na final da Conferência do Leste da NBA, ao derrotar, nesta terça-feira à noite, o Detroit Pistons, na quadra do adversário, por 90 a 81, fechando a série semifinal do playoff em 4 a 1. Com este resultado, os Celtics aguardam o vencedor entre New Jersey Nets e Charlotte Hornets, que voltam a se enfrentar nesta quarta-feira. Os Nets lideram a disputa por 3 a 1. O jogo foi bastante equilibrado. Ao final do primeiro tempo, a vantagem era do Detroit por apenas um ponto: 45 a 44. Com uma marcação mais forte, o Boston terminou o terceiro quarto na frente: 64 a 55. No último quarto, apesar de ficar os três minutos iniciais sem marcar e propiciar uma aproximação do adversário (66 a 65), o Boston recuperou a concentração até o fim da partida e obteve a classificação: 90 a 81.