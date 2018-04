Boston Celtics perde a invencibilidade na NBA

O Boston Celtics perdeu a invencibilidade na temporada regular da NBA ao ser derrotado, fora de casa, neste domingo, pelo Orlando Magic 104 a 102. Veja também: Lakers vence com tranqüilidade o Chicago Bulls pela NBA O destaque do Magic (9-2) ficou com Dwight Howard, com 24 pontos, enquanto Rashard Lewis converteu outros 22. O ala Paul Pierce voltou a ser o cestinha do Celtics (8-1), com 28 pontos, além de dar seis assistências e pegar cinco rebotes. O também ala Kevin Garnett, do Boston, deixou a quadra mais uma vez com um "double double", ao converter 14 pontos e pegar 11 rebotes.