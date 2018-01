Boston Celtics vence fácil na NBA Preciso nos arremessos, o ala-armador Ricky Davis fez 32 pontos na fácil vitória, segunda-feira à noite, do Boston Celtics por 91 a 78 em cima do New Orleans Hornets. O ala-pivô Raef Lafrentz também se destacou no ataque do Celtics com 18 pontos. O Celtics é a terceira melhor equipe da Divisão Atlântico na atual temporada da NBA. Outros resultados: Atlanta Hawks 104 Indiana Pacers 94; Milwaukee Bucks 80 Houston Rockets 97; Denver Nuggets 107 Toronto Raptors 101; Utah Jazz 89 New Jersey Nets 78; Golden State Warriors 93 Los Angeles Clippers 96.