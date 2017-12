Boston perde, mas continua líder O Utah Jazz venceu nesta quarta-feira o Boston Celtics por 99 a 86 e interrompeu uma seqüência de três vitórias dos adversários. O destaque do Utah foi Bryon Russel e Karl Malone. Nos Celtics, o cestinha foi Paul Pierce com 28 pontos. Mesmo com a derrota, o Boston continua liderando a Divisão do Atlântico com 17 vitórias e nove derrotas. Confira outros resultados: Charlotte 99 x 93 Washington; New Jersey 91 x 89 Cleveland; Memphis 107 x 85 Chicago; Milwaukee 107 x 97 Atlanta; Indiana 89 x 82 Orlando; Dallas 126 x 123 San Antonio; Phoenix 97 x 91 Houston; Minnesota 94 x 91 Denver; Sacramento 89 x 74 Portland; Golden State 101 x 90 Los Angeles Lakers; Philadelphia 100 x 86 Los Angeles Clippers.