Boston vence e mantém liderança da Conferência Leste

Com o triunfo, o Celtics soma 38 vitórias em 50 partidas. Já o Magic ocupa a quinta colocação da Conferência Leste, com 32 triunfos e 20 derrotas. Este foi o terceiro confronto entre as duas equipes na temporada 2010/2011 da NBA, com duas vitórias do Boston e uma do Orlando.

O Miami Heat se impôs em casa e conseguiu a sexta vitória consecutiva na temporada 2010/2011 da NBA ao bater o Los Angeles Clippers por 97 a 79. Dwyane Wade liderou a equipe, com 28 pontos, oito rebotes e oito assistências. Já Chris Bosh e LeBron James tiveram desempenho mais discreto, com 16 e 12 pontos, respectivamente. Blake Griffin, do Clippers, conseguiu um "double-double", com 21 pontos e 16 rebotes.

O New York Knicks encerrou uma série de duas derrotas e superou o Philadelphia 76ers por 117 a 103, com uma atuação brilhante de Amare Stoudemire, que foi o cestinha da partida com 41 pontos. Landry Fields, com 25 pontos e dez rebotes, e Raymond Felton, com 13 pontos e 13 assistências, também se destacaram. Elton Brand anotou 28 pontos e foi o principal jogador do 76ers.

Resultados de 6 de fevereiro:

Miami Heat 97 x 79 Los Angeles Clippers

New Jersey Nets 86 x 105 Indiana Pacers

New York Knicks 117 x 103 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 91 x 80 Orlando Magic

Jogos de 7 de fevereiro:

Charlotte Bobcats x Boston Celtics

New Orleans Hornets x Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Utah Jazz

Golden State Warriors x Phoenix Suns