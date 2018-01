Boston vence fora de casa os Nets O Boston Celtics venceu fora de casa, nesta terça-feira, o New Jersey Nets por 93 a 86 pelas finais da Conferência Leste da NBA. O cestinha os Celtics foi Antoine Walker, com 26 pontos. Com o resultado, os Celtics empatam a série melhor-de-sete por 1 a 1. O próximo jogo será no sábado em Boston. Pela Conferência Oeste, Lakers e Kings estão empatados por 1 a 1 e jogam sexta-feira em Los Angeles.