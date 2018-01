Boston vence fora de casa os Pistons O Boston Celtics derrotou fora de casa o Detroit Pistons por 85 a 77, empatando por 1 a 1 a série melhor-de-sete das semifinais da Conferência Leste. Paul Pierce foi o destaque dos Celtics com 22 pontos. O terceiro jogo será nesta sexta-feira em Boston. Hoje, as semifinais da NBA têm dois jogos, o Charlotte recebe o New Jersey e o Dallas pega em casa o Sacramento.