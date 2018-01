Boston vence Lakers no último segundo Os Lakers já comemoravam a vitória quando Antonie Walker,dos Celtics, acertou uma cesta de três pontos e deu a vitória a equipe do Boston por 109 a 108, terça-feira à noite, em Los Angeles. A cesta foi marcada a 1,2 segundos do término da partida. Além de Walker, que marcou 30 pontos, Paul Pierce foi outro destaque dos Celtics, marcando 33 pontos. A vitória mantém o Boston na segunda posição da Divisão do Atlântico, atrás do New Jersey. Já os Lakers perderam a terceira partida consecutiva, mas continuam na segunda posição da Divisão do Pacífico, seguindo de perto o líder Sacramento. Outros resultados desta terça-feira: New Jersey 123 x 115 Golden State Minnesota 117 x 100 Dallas San Antonio 99 x 93 Memphis Seattle 103 x 91 Phoenix Sacramento 99 x 79 Atlanta