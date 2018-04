Boston vence Miami e lidera Conferência Leste da NBA

BOSTON - O Boston Celtics reassumiu a liderança da Conferência Leste da NBA e confirmou a freguesia do Miami Heat ao derrotá-lo por 85 a 82, no domingo. Este foi o terceiro confronto entre os dois times na temporada 2010/2011 e o Celtics triunfou em todos. Agora, a equipe soma 39 vitórias e 14 derrotas, uma a menos do que o Miami, que está em segundo lugar na Conferência Leste.

Rajon Rondo liderou o Boston e terminou o jogo com um "triple-double", com 11 pontos, dez rebotes e dez assistências. Já Kevin Garnett anotou 19 pontos. Chris Bosh foi o principal jogador do Miami, com 24 pontos e dez rebotes.

O Orlando Magic encerrou uma sequência de quatro vitórias do Los Angeles Lakers na NBA ao derrotá-lo, em casa, por 89 a 75. Quarto colocado da Conferência Leste, o time da Flórida soma agora 35 vitórias e 21 derrotas. Já o Lakers está em segundo lugar na Conferência Oeste, com 38 vitórias e 17 derrotas. O Magic foi liderado por Dwight Howard, cestinha da partida, com 31 pontos. Ele ainda conseguiu obter 12 rebotes. Andrew Bynum e Kobe Bryant anotaram 17 pontos cada para o Lakers.

Depois de encerrar uma série de 26 derrotas, o Cleveland Cavaliers voltou a perder. No domingo, a equipe de Anderson Varejão, que está contundido, foi superada, em casa, por 115 a 100 pelo Washington Wizards, que ainda não havia triunfado como visitante nesta temporada. Nick Young foi o cestinha do jogo com 31 pontos e John Wall marcou 19 pontos e deu 14 assistências para o Wizards. Antawn Jamison anotou 21 pontos e J.J Hickson somou 16 pontos e 13 rebotes para o Cavaliers.

O Toronto Raptors bateu, em casa, o Los Angeles Clippers por 98 a 93, com atuação regular do brasileiro Leandrinho Barbosa, que anotou 11 pontos, e encerrou uma sequência de três derrotas. Andrea Bargnani, com 27 pontos, e Jose Calderon, com 11 assistências e dez pontos, foram os destaques da equipe canadense. Blake Griffin foi o principal jogador do Clippers, com 21 pontos e 15 rebotes, mas não impediu o segundo revés consecutivo da sua equipe.

Fora de casa, o Denver Nuggets perdeu para o Memphis Grizzlies por 116 a 108. O brasileiro Nenê Hilário marcou 14 pontos e Carmelo Anthony fez 28 para o Nuggets. O Grizzlies soma três vitórias seguidas e teve Zach Randolph, com 16 rebotes e 14 pontos, e Darrel Arthur, com 24 pontos, como principais destaques.

Os resultados dos jogos de 13 de fevereiro da NBA:

Boston Celtics 85 x 82 Miami Heat

Orlando Magic 89 x 75 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 100 x 115 Washington Wizards

Detroit Pistons 100 x 105 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 98 x 93 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 116 x 108 Denver Nuggets

Golden State Warriors 100 x 94 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 108 x 113 Sacramento Kings

As partidas que estão marcadas para 14 de fevereiro:

New Jersey Nets x San Antonio Spurs

Charlotte Bobcats x Los Angeles Lakers

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x Denver Nuggets