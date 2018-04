Boston volta a vencer e mantém a ponta na NBA

LOS ANGELES - Depois do tropeço diante do Denver Nuggets, o Boston Celtics voltou a vencer na noite deste sábado e manteve a liderança da Conferência Leste da NBA. O trio formado por Paul Pierce, Ray Allen e Kevin Garnett comandou a vitória sobre o Los Angeles Clippers por 99 a 92, fora de casa.

Pierce marcou 24 pontos, enquanto Allen anotou 22 e Garnett registrou um double double de 16 pontos e 11 rebotes. O cestinha da partida foi Randy Foye, que contribuiu com 32 pontos e sete assistências para os donos da casa. O Boston acumula 42 vitórias e 15 derrotas.

Na briga pelas primeiras posições no lado Leste, o Chicago Bulls também venceu neste sábado. A vítima foi o Milwaukee Bucks, pelo placar de 83 a 75. O destaque do jogo foi o pivô Joakim Noah, responsável por 17 rebotes. O Chicago ocupa a terceira colocação da tabela, com 40 triunfos e 17 derrotas.

Pelo lado Oeste, o Dallas Mavericks obteve mais uma vitória e segue na cola do líder San Antonio Spurs. Jogando fora de casa, derrotou o Washington Wizards por 105 a 99. O Dallas soma 42 triunfos e 16 derrotas.

Confira os resultados da noite de sábado:

Washington Wizards 99 x 105 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 120 x 116 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 120 x 92 Sacramento Kings

Houston Rockets 123 x 108 New Jersey Nets

Milwaukee Bucks 75 x 83 Chicago Bulls

Los Angeles Clippers 92 x 99 Boston Celtics

