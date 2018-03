Botafogo vence e é o 1º semifinalista Em um jogo emocionante, com três prorrogações, o Botafogo venceu o Fluminense por 133 a 121 nesta segunda-feira, no Ginásio da Tijuca, no Rio de Janeiro, e se tornou o primeiro semifinalista do Nacional de Basquete Masculino. O time de Marcelinho - principal responsável pela reação da equipe com suas cestas geniais de três pontos - fechou a série melhor-de-cinco com 3 a 0 e agora aguarda o adversário na próxima fase da competição.