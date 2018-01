Botafogo vence e lidera no basquete O Botafogo assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete ao vencer o Leitor Casa Branca por 77 a 73, na noite desta sexta-feira. O time carioca tem agora 32 pontos, um a mais que Marathon Franca e Unit Uberlândia. Franca foi derrotado por 98 a 89 pelo Valtra UMC Mogi, no ginásio do adversário, enquanto o Uberlândia - jogando em casa - superou o Sercontel Londrina por 96 a 95. Em Ribeirão Preto, o COC Ribeirão Preto venceu o Vasco por 82 a 68, resultado que deixou as duas equipes empatadas na classificação, com 30 pontos. O Fluminense, que na quinta-feira derrotou Bauru, tem a mesma pontuação. Abaixo na tabela, com 29 pontos, aparece o Flamengo, que venceu o Ipiranga Badesc por 101 a 100. Nos outros jogos da rodada, o Hebraica Blue Life venceu o lanterna Sogipa por 75 a 61, enquanto Universo Ajax derrotou o Unisanta por 112 a 111.