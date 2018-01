Botafogo vence e lidera o Nacional COC/Ribeirão Preto e Marathon Franca fazem amanhã um clássico no Campeonato Nacional de Basquete, às 21 horas, em Ribeirão Preto, com transmissão Globosat/SporTV. Hoje o Botafogo venceu o Londrina por 83 a 77 (36 a 46) e manteve a liderança na competição. No feminino, a rodada de amanhã terá três jogos às 20 horas: Paraná x Brasil, Vasco x Santo André e Jundiaí x Unimed. Joinville x Guaru encerram a rodada com partida às 20h30, com transmissão no canal local da Globosat/SporTV.