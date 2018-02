Botafogo vence o Fluminense pelo Nacional feminino

No clássico carioca, o Botafogo venceu o Fluminense por 84 a 81, neste domingo, em partida válida pela abertura da quarta semana do 10.º Campeonato Nacional de basquete feminino. O destaque da partida foi a pivô Clarissa, do Fluminense, com 28 pontos e 19 rebotes, mas não foi o suficiente para evitar a derrota de sua equipe. Pelo lado do Botafogo, o destaque foi Renata, com 20 pontos. Em outra partida do dia, o Santo André venceu o Teresópolis por 60 a 44; esta foi a terceira vitória consecutiva do time paulista, que contou com Angela como destaque, com 24 pontos. Catanduva e Ourinhos lideram invictas com 100% de aproveitamento em sete jogos, seguido pelo São Bernardo quatro vitórias e duas derrotas. O Nacional prossegue nesta segunda-feira com São Bernardo/Metodista/Associação (SP) x ADIEE/Florianópolis (SC), em São Bernardo (20 horas de Brasília).