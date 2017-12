Botafogo vence Ribeirão e faz 2 a 1 O Botafogo está a uma vitória da final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Neste domingo, no ginásio do Tijuca, a equipe carioca venceu de forma dramática o COC/Ribeirão Preto por 93 a 89 (37 a 54), após recuperar desvantagem de 20 pontos. Com o resultado, abriu 2 jogos a 1 na série semifinal melhor-de-cinco partidas. O próximo confronto será sexta-feira, às 20h30 (SporTV), no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. Os cariocas iniciaram a virada no final do terceiro quarto, quando marcaram 24 pontos contra 17 do adversário. Faltando 4min15 para o término desta etapa, Ribeirão estava 20 pontos à frente (65 a 45). Foi quando o técnico do Botafogo, Emmanuel Bonfim, pediu para que a equipe tentasse diminuir a desvantagem para 10 pontos e assim pudesse partir para a vitória no último quarto. O pedido foi atendido: Marcelinho, o cestinha do jogo com 43 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, fechou a série com dois pontos em lances livres: 61 a 71. Arrasador na defesa, o Botafogo chegou ao empate por 71 a 71, quando ainda faltavam 8min07 para o final do jogo. "Mostramos do que é feito nosso time", comemorou Marcelinho. "O time foi guerreiro", elogiou Bonfim. Pela outra semifinal, empatada por 1 a 1, o Marathon/Franca recebe o Vasco nesta segunda-feira, às 21 horas (com transmissão da SporTV), no ginásio Pedrocão. Rogério, da equipe carioca, é dúvida para o jogo.